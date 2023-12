Arti marziali. Wmac Italia chiude l’annata sul podio vincendo sette ori nella “Christmas Cup”

Un successo di numeri la seconda tappa del campionato nazionale di karate e kobudo CSI per il comitato di

Mantova quella svoltasi a Sustinente la scorsa domenica. Atleti da tutto il nord Italia hanno preso parte alla

“Christmas Cup”, ultima competizione dell’anno solare per l’ente di promozione. All’evento ha partecipato anche la Wmac Italia di Ferrara, che chiude l’anno col botto collezionando 7 ori, 4 argenti e un bronzo, e piazzandosi al sesto posto per società. La squadra di sei atleti, capitanati come sempre dal presidente Mauro de Marchi, apre le danze con l’argento della giovanissima Sara Landi, nei kata

ragazze cinture blu; un argento anche per Edoardo Sofritti nei kata creative, cui si aggiunge un bronzo nelle

forme tradizionali. D’oro il kata con armi freestyle di Enrico Bulgarelli, sempre più primo nella classifica

provinciale di categoria, così come Matteo Lambertini, che negli juniores dei kata creative cinture marroni e

nere incamera l’ennesimo primo posto: il giovane Lambertini si aggiudica anche l’argento nella propria categoria di kata tradizionali.

Doppio oro per Alice Siviero, che dopo la vittoria nei cadetti cinture blu e marroni di kata si regala anche la

prima posizione nella stessa categoria di forme creative. Infine, prova di grande resistenza del maestro

Sergio de Marchi, che si confronta in ben 4 categorie inanellando una serie di successi, con tre medaglie

d’oro e l’argento nel Gran Champion. L’estense si conferma ancora una volta così in testa nella classifica dei

kata tradizionali e del kobudo con armi tradizionale.