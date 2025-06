Artistic International Series: trionfo di Roberta Sasso e Ludovica Ambrosino a Reggio Emilia

Si è conclusà al PalaBigi di Reggio Emilia l’Artistic International Series, manifestazione internazionale voluta dalla Federazione mondiale, che in verità ha cambiato diversi nomi. Di fatto si trattava della Coppa del Mondo, articolata su due prove di qualificazione e la finalissima di Reggio, che per una decina di giorni ha catalizzato l’interesse di tifosi ed addetti ai lavori.

Le atlete dell’Invicta Skate Modena Ludovica Ambrosino, e soprattutto l’invincibile Roberta Sasso, sono state protagoniste, portando a casa tre medaglie d’oro, due nel singolo, e la Sasso con il compagno Gherardo Altieri de Grassi anche nella categoria Coppia Danza.

La sorpresa positiva è rappresentata dalla Ambrosino, che dopo essersi messa in luce nella prima prova di Trieste, guadagnato l’accesso alle finali, ha conquistato il primo posto nella categoria jeunesse solo dance, con una ottima performance dal titolo ’Diamanti’.

Successivamente è toccato alla Sasso, che prima ha conquistato pubblico e giudici con una prova meravigliosa sulle note di Billie Eilish che l’ha portata ancora una volta sul gradino più alto del mondo, poi in coppia con Altieri de Grassi ha sbaragliato il campo nella Coppie Danza, e ponendo una seria ipoteca sui Mondiali, in programma in Cina a ottobre.