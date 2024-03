Artistica Edera nei Senior il podio è tutto suo

Si è svolta sabato e domenica la prima prova individuale LA3, LB3 e LC3. In gara l’Artistica Edera. Nel LA3 base, per la categoria Allieve 1 argento per Nicole Frassineti, quarta Viola Basigli, settima Talitha Tondini. Nella categoria Allieve 4, settima Noemi Lasorsa. LB3 programma base: Chloè Baldi ottava, mentre nelle Junior 1, Francesca Magli è terza, seguita da Nicole Brucoli. Argento per Livia Mazzotti, Junior 2. Negli Junior 1, LB3 avanzato, Alessia Rossi ottiene l’argento. LC3 avanzato Senior 1, podio tutto Edera: oro per Melania D’Andrea Ricchi e argento pari merito per Alice Melini e Alice Valgiusti.