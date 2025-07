Artistica. Volteggio, la piccola Caterina Ferrari la più forte ai campionati nazionali Csi

Si chiama Caterina Ferrari e ha 7 anni. E nella specialità del volteggio non ha rivali. Qualche giorno fa ha trionfato ai campionati nazionali Csi di ginnastica artistica che hanno visto confrontarsi le migliori atlete della specialità provenienti da ogni parte d’Italia. E’ stata lei ad aggiudicarsi il più alto gradino del podio. La piccola Caterina, che gareggia con la società Happy Time di Manciano, non è stata una sorpresa per gli addetti ai lavori: ha infatti avuto ragione di avversarie che sulla carta potevamo metterla in difficoltà e che all’inizio della manifestazione avevano il pronostico dalla loro parte. Ma grazie all’abnegazione e al lavoro quotidiano ha messo tutti in fila riuscendo a mettersi al collo la medaglia d’oro. Applausi sono arrivati alla piccola Caterina, figlia di Lara e Filippo, da tutto il paese di Manciano che si è congratulato con il risultato ottenuto in una competizione difficile come quella dei campionati nazionali. E i complimenti, in parte inaspettati, sono arrivati anche dal Governatore della Toscana, Eugenio Giani, che nel suo profilo social ha voluto scrivere parole di elogio per la giovanissima atleta che nel Volteggio è una delle migliori: "A soli 7 anni, Caterina Ferrari della società Happy Time di Manciano - ha scritto Giani - ha conquistato il titolo di Campionessa Nazionale Csi di ginnastica artistica al volteggio, bravissima".