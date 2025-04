Asd Brescia domina nel footgolf: successo al Brixia Open MMXXV

La stagione 2025 del footgolf è sempre più nel vivo del suo percorso e l’Asd Brescia, campione d’Italia a squadre nel 2023 e nel 2024, si mantiene in prima fila sia a livello agonistico che organizzativo. La conferma è il recente successo del “Brixia Open MMXXV“, che si è disputato sugli splendidi campi del “Golf Club La Colombera“ a Castrezzato e, non a caso, ha visto il successo nella classifica riservata alle squadre proprio della formazione bresciana che ha presentato l’ormai classica competizione di apertura. Una testimonianza in più dello spirito speciale che anima la società guidata dal presidente Francesco Faini: "La nostra attività - sintetizza il massimo dirigente biancazzurro - si basa innanzitutto sulla voglia di divertirci e di stare bene in compagnia di amici. Ogni volta che scendiamo in gara cerchiamo di dare il massimo per assecondare la voglia di vincere di tutto il nostro gruppo".

Grazie anche a questo coinvolgente cammino, la squadra cresce pure dal punto di vista numerico e guarda avanti con propositi precisi: "Siamo a disposizione per far scoprire il footgolf a tutti quelli che lo desiderano. In questo senso abbiamo raggiunto l’accordo con il Club “La Serenissima“ di Buffalora ed anche quest’anno siamo ripartiti con il mercoledì di prova per chi vuole scoprire questo sport. Partecipiamo poi ai diversi tornei, a livello nazionale e non solo, per continuare a far volare in alto i colori della nostra società". In questo senso, dopo due scudetti di fila, Brescia sta coltivando il sogno di un tris davvero eccezionale: "Sappiamo che ripetersi non è mai facile - sintetizza il presidente Faini - Noi ci siamo riusciti lo scorso anno e sappiamo che sarà sempre più difficile, anche perché la concorrenza è sempre più qualificata. In ogni caso noi ci proviamo e vogliamo puntare al massimo non solo come squadra, ma pure a livello individuale, dove possiamo contare su giocatori che mirano a salire di categoria.

Guardando avanti, ci sono due appuntamenti che indirizzeranno l’attenzione verso la provincia di Brescia. Da una parte il primo maggio scoccherà l’ora del torneo che si disputerà sui campi della “Serenissima“, mentre a giugno Brescia tornerà in bella evidenza con la nuova competizione che si svolgerà a Castrezzato e vedrà in gara il meglio del footgolf nazionale.

Luca Marinoni