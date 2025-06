Asd Futura Pentathlon brilla al trofeo di Pesaro con successi nazionali

La Asd Futura Pentathlon si conferma una delle realtà sportive più vitali e inclusive del territorio. Al trofeo di Pentathlon Moderno disputato a Pesaro, i piccoli atleti del team si sono distinti con performance eccellenti, conquistando podi e posizioni di rilievo anche nei campionati italiani. A dominare la scena sono stati Nathan Santise, Nicolò Artese e Raffaele Scopece, saliti sul gradino più alto del podio. Ottimi risultati anche su scala nazionale, dove Vittoria Casciaro ha conquistato il 7° posto Under 19, seguita da Greta Martusciello e Riccardo Ucci (entrambi nella categoria Under 17), insieme ad Alessio Bertulli, anch’egli Under 17. Nei campionati italiani Under 13 e Under 15, si sono messi in luce Valeria Pierangeli, Zoje Fjora, Viola Cardinali, Viola Huti e Martina Caporizzi, mentre nella categoria Under 13 è arrivato un prestigioso 2° posto per Matteo Sfregola, che ha gareggiato in squadra con Andrea Zjuri e Michele Ciaffoni. Nella categoria Under 15 si sono distinti Enrico Magi e Federico Forlani. A sostenere il gruppo, sempre con entusiasmo, anche la mascotte della squadra, la giovane Samanta Sentisse. Riconoscimento anche per gli atleti del Para Pentathlon, tra cui Luca Paupier, Manuel Vagnini e Carlo Sperindei nella manifestazione promozionale di Para Laser Run.

l.d.