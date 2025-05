Asd Siena Hockey trionfa al Campionato Interregionale FISR Toscana-Umbria

Grande successo per le atlete dell’Asd Siena Hockey al Campionato Interregionale FISR Toscana-Umbria, che si è svolto a Calenzano con lo short program il 25 aprile e il long il 27. Ancora una volta, la società senese (elogiata anche dal presidente della Regione Eugenio Giani con un post sui suoi profili social) ha saputo distinguersi per qualità tecnica, impegno e passione, portando a casa risultati di grande prestigio nella specialità del pattinaggio artistico a rotelle, singolo libero.

Martina Buini, una delle atlete di punta del settore artistico del Siena Hockey, ha conquistato il primo posto nella categoria Cadetti A (regione Toscana), assicurandosi così l’accesso alla fase nazionale del campionato. Ottime prove anche per Giada Cigni (Cadetti A) e Sofia Magi (Cadetti B), che hanno gareggiato con grande determinazione e qualità. Da sottolineare anche la partecipazione storica di Sofia Peccianti nella categoria Jeunesse, la prima rappresentante della nostra società a competere in questa categoria.

Parallelamente la società è stata impegnata su più fronti. A Firenze, in occasione del Campionato Regionale UISP, si sono esibite tre atlete, tra cui Febe e Linda, entrambe appartenenti alla categoria FISR Giovanissimi A, una categoria in cui il Siena Hockey mancava da tempo, segnando così un importante ritorno nelle fasce giovanili federali.

Sempre in ambito federale, il 27 aprile la nostra società ha preso parte anche al Trofeo Interregionale FISR Giovani Promesse a Pisa, dove è stata rappresentata in maniera egregia da altre tre nostre atlete, che hanno saputo distinguersi per preparazione tecnica, spirito sportivo e ottimi risultati.

Infine Viterbo ha ospitato un Meeting Libertas di Primavera che ha visto la partecipazione di ben 46 atleti del Siena Hockey, con una presenza costante sul podio in numerose categorie.