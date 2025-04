Asd Taekwondo Attitude conquista due argenti al Ramus Sofia Open 2025

Al prestigioso Ramus Sofia Open 2025, un’importante competizione internazionale che si è svolta nella capitale della Bulgaria, l’Asd Taekwondo Attitude porta a casa due medaglie di argento. I cadetti Violante Sanesi (classe 2013) e Tommaso Talini (classe 2011) salgono entrambi sul secondo gradino del podio. I due giovani talenti di Pieve a Nievole, accompagnati dall’allenatore Federico Della Felice, hanno gareggiato rispettivamente nella categoria -41kg e nella categoria-33kg. I ragazzi hanno affrontato una competizione difficile in cui erano in gioco punti ranking per la classifica europea. Tutti e due gli atleti, dopo tre combattimenti con taekwondoka molto determinati, riescono ad accedere alla finale, dove cedono il passo all’avversario che per un’azione si aggiudica la vittoria.

Intanto l’Asd Taekwondo Attitude ha partecipato con Violante Sanesi agli European Grand Prix a Tallinn in Estonia, un torneo europeo, al quale la giovane atleta si era qualificata nell’Egp in Albania a febbraio. Sanesi affronta una gara difficile, perché era in gioco l’accesso all’Egp Grand Prix Finals di dicembre. Violante Sanesi riesce a vincere due combattimenti; in semifinale si aggiudica il primo round, perde il secondo, mentre il terzo si rivela emozionante: le due atlete si confrontano con ottime tecniche punto su punto, purtroppo alla fine ha la meglio l’avversaria e Violante deve accontentarsi di una prestigiosa medaglia di bronzo.

"Siamo soddisfatti per questo grande risultato -commenta l’allenatore Federico Della Felice- ottenuto da una ragazza al primo anno della categoria cadetti in una competizione, in cui ha affrontato avversarie di due anni più grandi e con un’esperienza internazionale superiore".

Luca Fabiani