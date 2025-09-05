Asia regina del Monte Bianco. Tra i giganti dell’endurance

CASTIGLION FIORENTINOBen 46 ore e 19 minuti. È il tempo con cui Asia Menci, giovane ultra maratoneta castiglionese, ha tagliato il traguardo dell’Ultra-Trail du Mont Blanc, una delle gare di endurance più dure e prestigiose al mondo, che si è corsa lo scorso fine settimana da venerdì 29 a domenica 31 agosto con partenza e arrivo a Chamonix, in Francia. Un’impresa straordinaria, riservata ad un massimo di 2.300 atleti. 170 km di corsa in semi-autonomia attraverso tre Paesi (Francia, Italia e Svizzera) e 10.000 metri di dislivello positivo, con salite che mettono alla prova non solo le gambe, ma la mente e la volontà. Partita lunedì 25 agosto da Castiglion Fiorentino, Asia ha raggiunto San Gervais les Bains, in Francia, dove ha alloggiato alcuni giorni in attesa della gara in programma per il venerdì seguente. Durante la settimana solo qualche piccola corsetta.In quei giorni ha incontrato anche il team degli Asics Front Runner che l’avrebbero poi assistita durante la maratona. Anche se l’assistente più preziosa, durante i 170 km intorno al Monte Bianco, è stata senza dubbio mamma Tamara, che ha avuto la possibilità di assistere la figlia al punto ristoro all’altezza di Courmayeur. Per Asia, che ha corso con la pettorina 2010, raggiungere il traguardo alla Utmb è stato il coronamento di un percorso iniziato da bambina. Ma Asia guarda già avanti. Il prossimo obiettivo si chiama Marathon des Sables 2026, un’ultra maratona di 250 km in autosufficienza nel deserto del Sahara.Matteo Marzotti