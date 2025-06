Asp Montelupo trionfa al campionato Uisp di ginnastica ritmica a Pisa

Dieci ori, sette argenti e quattro bronzi conquistati nei singoli attrezzi, oltre a un titolo italiano all-around e due titoli di vice campionesse. Questo il più che lusinghiero bottino dell’Asp Montelupo al termine della prima settimana del campionato nazionali Uisp di ginnastica ritmica che è n corso di svolgimento a Pisa (termina venerdì prossimo).

In Seconda Categoria, il miglior risultato è stato quello conseguito da Noemi Ginnasi, seconda al nastro, ma si sono fatte onore anche Giulia Corradini, Chiara Martinelli e Chiara Pumelli. Passando alla Prima Categoria Allieve, oro al cerchio per Giulia Pescini e bronzo al nastro per Camilla Bianchini, mentre Elisa Dainelli ha chiuso 11esima al cerchio e quinta alla palla. In Prima Categoria Esordienti, l’unica rappresentante biancorossoblù è stata Sveva Querceto, mentre per quanto riguarda la Terza Categoria Allieve, Adele Di Sano si è laureata campionessa nazionale al nastro mentre Eva Dainelli ha conquistato il terzo posto alla fune.

Podio solo sfiorato per Amelia Marmeggi sia al cerchio aia alla palla. Le soddisfazioni per il sodalizio di Montelupo proseguono in Quarta Categoria Esordienti, dove Greta Tempesti ha conquistato l’argento al cerchio e soprattutto in Quinta Categoria Allieve, con il titolo nazionale generale vinto da Sara Kopernicka, prima alla palla e alle clavette e seconda al cerchio. Sono infine andate quasi tutte a medaglia le atlete della Quarta Categoria: Bianca Peruzzi ha vinto l’oro al cerchio e alle clavette, Valentina Sommi ha vinto il bronzo alle clavette, Laura Corradi ha conquistato l’argento al cerchio e Matilde Francioni ha vinto il bronzo alla palla e l’argento al nastro.

Eva Rinaldi è arrivata sesta al cerchio e decima alle clavette. Vice campionesse italiane in Quinta Categoria Junior e Senior, Erin Di Sano e Viviana Tripodi: la prima ha vinto le prove al cerchio e al nastro e ha chiuso al secondo posto alla palla, la compagna di squadra ha trionfatp alle clavette e al nastro e ha chiuso al secondo posto al cerchio.

Buoni piazzamenti poi in Terza Categoria Senior per Sabrina Provvedi e Clarissa Targetti, così come per Arianna Francioni in Terza Categoria Junior, dove sono scese in pedana pure Martina Pumelli, Aida Caramelli, Matilde Saraceni e Matilde Simbula.