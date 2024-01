Assalto al primo posto. Parenti conquista l’oro

Buona la prova di tutti nella gara interregionale di scherma, ma esaltante è stata la prestazione della maceratese Agata Parenti, 10 anni, nella categoria Bambine Fioretto. La più giovane componente della comitiva della Macerata Scherma ha infilato una serie di successi negli assalti fino a raggiungere l’incontro di finale per il primo e secondo posto.

Sulla pedana della finale si è trovata di fronte a Matilde Prodosmo del Club Scherma Frascati, società attualmente campione d’Italia per la Federazione. Ebbene, Agata, dominando la comprensibile emozione per la prima finale di una gara ufficiale, ha messo in mostra una tecnica e una intelligenza schermistica di notevole spessore, chiudendo l’incontro con il netto punteggio di 10-4. Salita sul gradino più alto del podio ha ricevuto la coppa del vincitore da Stefano Angelelli, presidente del comitato Marche della Federscherma.

Con lei è stata premiata anche la sua maestra Carola Cicconetti che, a 40 anni di distanza dalla conquista della medaglia d’oro ai Mondiali di fioretto come atleta, ha rivissuto la gioia della vittoria in una gara di scherma come istruttrice.

A Macerata tante sono le discipline sportive che consentono alle famiglie e ai ragazzi che le praticano una vita sana e soddisfazioni insostituibili, tra esse la scherma spesso è dimenticata o considerata uno sport per pochi eletti, ma oggi fortunatamente non è più così. Grazie all’impegno e alla professionalità dello staff tecnico, la crescita degli schermidori nella città dello Sferisterio continua, e ha reso la scherma uno sport con 5 "E": economico, educativo, empatico, entusiasmante, estroso.