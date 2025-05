Assenza di Leo Saladino penalizza la Virtus Pasqualetti Macerata nel campionato italiano di ginnastica

L’assenza alla finale del campionato italiano di ginnastica di Leo Saladino, preannunciata due giorni fa dalla Federazione francese, ha menomato la Virtus Pasqualetti Macerata costretta anche a rinunciare all’infortunato Tommaso De Vecchis. La squadra, formata da tre soli ginnasti, si è classificata ultima con 143 punti. Ha vinto Ferrara con il punteggio finale di 237.800 punti davanti alla Gymnastics Romagna Team, argento con 235.500, e all’Artistica Brescia, bronzo con 233.400.

"Purtroppo – commenta Sergio Kasperskyy, tecnico della Virtus Pasqualetti Macerata – è stata devastante la lettera di due giorni fa della Federazione francese che ha impedito a Saladino di partecipare alla prova per preservarlo in vista degli Europei. Un’assenza che ha abbattuto nel morale anche la squadra". Un peccato, perché la Virtus aveva i mezzi per salire sul podio. "Il nostro Filippo Castellaro – commenta Kasperskyy – ha dimostrato di essere il migliore nel corpo libero, nessuno ha ottenuto un punteggio superiore al suo 13,600; Andrea Cingolani ha fatto molto bene agli anelli; Matteo Levantesi si è fatto valere presentando il nuovo programma. Siamo amareggiati, perché avremmo potuto conquistare un bel risultato".