Assetto Variabile, profumo d’Europa. Prima esperienza al torneo dei Pirenei

Un’esperienza internazionale per la squadra di hockey subacqueo Sogese Assetto Variabile (nella foto). La formazione delle Due Torri ha preso parte a Tolosa, in Francia, al torneo dei Pirenei. Trattandosi di un momento internazionale, la Sogese Assetto Variabile, una delle migliori e più blasonate formazioni italiane, ha scritto una nuova pagina della sua gloriosa storia.

A Tolosa ben 19 formazioni provenienti da tutta Europa. E un impianto eccezionale con due impianti dedicati all’hockey subacqueo. La Sogese Assetto Variabile era l’unica formazione italiana. Il gruppo era formato da Dario Di Terlizzi, coordinatore nonché allenatore, Nicola De Luca, Ilaria Degli Esposti, Maria Giovanna Di Nicola, Stefania Ferri e Stella Frabetti. E come rinforzi, per l’occasione, sono stati utilizzati Paride dall’Hockey Sub Parma, Emrè dalla Turchia, Marck e Patrick dalla formazione olandese degli Argonauti.

In acqua non solo due squadre di Tolosa, ma anche Hope Parigi, Lille, Hyeres, Montpellier (due squadre), Barcellona, Vitoria e Dezinati. Il meglio, insomma, di questa disciplina che in Italia ha preso piede proprio grazie all’entusiasmo e alla professionalità delle squadre di Bologna che per prime si sono gettate con entusiasmo in questa nuova avventura.

Nonostante fosse al debutto, la formazione delle Due Torri è stata capace di dare spettacolo. Arriva così il primo posto nel girone B e il settimo nella classifica generale.

Questo risultato è il frutto del duro lavoro e dei costanti allenamenti dell’intera squadra, che ha dimostrato impegno, determinazione crescente, partita dopo partita, adattando la propria strategia di gioco alle situazioni incontrate.

La Sogese Assetto Variabile ci ha preso gusto e dopo aver esordito in Spagna, si sta già preparando a un secondo evento internazionale, in questo caso a Kranj, in Slovenia, in programma nel weekend del 2-3 marzo.

