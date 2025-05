Assist All’Inclusione: Torneo di Basket per Under 13 a Montegranaro

Presentata ufficialmente ieri a Montegranaro, nella storica sede della Sutor, la seconda edizione di Assist All’Inclusione, torneo simbolico di basket riservato agli Under 13 con squadre composte da ragazzi normodotati e con sindrome di Down. Oggi la prima giornata di gare alla Bombonera di Montegranaro, il 18 maggio a Petritoli la seconda, poi l’8 giugno a Morrovalle, il 22 a Civitanova Marche e la festa di chiusura il 27 giugno a Montecosaro in occasione della Festa dello Sport.

Un’idea che nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza che il basket può avere nella vita di persone con sindrome di Down e resa possibile grazie all’iniziativa della Sutor Montegranaro insieme a Virtus Basket Civitanova, Il Ponte Morrovalle, Nuova Petritoli Basket, Fochi Pollenza, Porto San Giorgio Basket e all’associazione Anthropos che rende possibile il torneo.

Proprio a spiegare come nasce la manifestazione Fabrizio Vitali Presidente settore giovanile della Sutor: "Ci dispiace non essere riusciti a trovare date per giocare anche a Pollenza e Porto San Giorgio alla luce dei tantissimi impegni ma saremo presenti nelle altre quattro sedi. E’ un’iniziativa importante che ripaga del grande impegno il dono che fanno loro a noi è grande e noi li ringraziamo per quello che ci lasciano – ammette anche commosso - i linguaggi sono diversi ma ad essere unico e aggregante è lo sport anche se sappiamo bene quanto sia realmente difficile oggi come oggi fare sport, trovare le strutture e gestire un’attività sportiva nel suo insieme".

Importante la testimonianza dei tecnici Anthrops presenti: "I ragazzi si allenano con passione, lo hanno fatto anche stamattina e noi ringraziamo di cuore chi da vita a questo torneo. La spinta e la voglia di questi ragazzi è la benzina per andare sempre avanti. Abbiamo iniziato anni fa con cinque ragazzi, oggi siamo a sedici e abbiamo dovuto fare due gruppi. E’ un’ascesa incredibile".

Bello l’intervento dei due ragazi Anthrops ovvero Federico e Alessandro che non vedono l’ora di giocare e vincere e che hanno ringraziato per il sostegno i loro compagni e i loro genitori. Presenti anche Simone del Prete del Basket Petritoli e Jonathan Amaolo de Il Ponte Morrovalle. Oltre a questi il consigliere regionale Anna Menghi e il sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi, insieme all’assessore Gastone Gismondi e al Presidente del Consiglio Comunale Nicolò Venanzi.

"E’ un evento di altissimo livello – ha sottolineato il sindaco – che qualifica ulteriormente il grande nome Sutor che da sempre qui è un fenomeno sociale. Sentendo le parole di Alessandro e Federico ho ripensato ai tanti sacrifici fatti dalle famiglie ed è una fortuna che ci sia una società come Anthropos a mettere il proprio impegno quotidiano".

Roberto Cruciani