Athletics Bologna vs Paganelli Modena: Vittoria emozionante nel campionato di A

ATHLETICS

1

PAGANELLI MODENA

2

Athletics Bo lanciatori: Nepoti (lanci 110 ) Giorgi, Errico perdente.

Modena. lanciatori: Infante Junior (79 lanci), Campanella, sul monte, poi pitcher Dall’ Olio (foto) finale, vincente match (miglior atleta in campo)

Punteggio Athletics Bologna 001 000 000 0 punti 1 (valide 6) .

Paganelli Modena 000 000 0011 punti 2 (valide 6).

Grande prestazione dei ragazzi di Pisano al debutto nel campionato di A. Match da mille emozioni con dominio lanciatori sulle difese. Nepoti pitcher molto temuto tiene a 0 le mazze gialloblu. Che incassano 1 punto alla terza ripresa.

Grande equilibrio e gara che sembra a vantaggio dei locali. Modena non molla, ci crede, vuole la riscossa e sul finire del 9’ arriva il punto pareggio. La valida di Guevara spinge a casa Russo, siamo 1 a 1 agli Extra Onning.

Bologna si scioglie e modena cresce. Con Dall’ Olio in giornata annulla a basi piene gli attacchi locali. La svolta al 10°: valida di bomber Scerrato che vale 2 a 1 segnato da Moronta.

Vittoria per la classifica e tanto morale per i gialloblu modenesi in grande salute.

Giorgio Antonelli