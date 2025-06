Atletica 85 Faenza brilla ad Ancona: terzo posto nella finale B femminile

È stato un fine settimana memorabile per l’Atletica 85 Faenza Bcc, protagonista della finale B femminile dei campionati assoluti di società di Ancona, chiusa al 3° posto. Sono state due giornate intense e segnate da alte temperature. Tra i risultati eccellenti, spiccano le vittorie di Fiorenza Pierli, che ha dominato i 1.500 metri con un eccezionale primato personale di 4’36’’80, e di Zoe Fiorentini, oro nei 400 metri con il tempo di 54’68. Ottimo anche il 3° posto di Francesca Amadori nei 400 ostacoli, chiusi in 1’03’’15. Grande prestazione anche per la staffetta 4x400 femminile, composta da Carolina Alvisi, Francesca Amadori, Arianna Paganelli e Zoe Fiorentini, che ha conquistato un brillante 2° posto col tempo di 3’54’’96, nuovo record sociale e crono che vale la qualificazione diretta ai ‘challenge’. Grazie a questi risultati, e agli altri numerosi piazzamenti di rilievo, l’Atletica 85 Faenza si è appunto classificata al 3° posto nella graduatoria generale, sfiorando di pochissimo il secondo posto, che avrebbe garantito l’accesso alla finale ‘bronzo’ del prossimo anno. Un risultato comunque di prestigio, che conferma il livello e il potenziale della squadra. Nel frattempo, a Castelnovo Monti, si sono disputati i regionali di società di prove multiple per ragazzi e cadetti. Bella la prestazione di Mihaela Secrieru, che ha chiuso al 4° posto tra le cadette nel pentathlon, con 3128 punti, coronando il suo ultimo anno di categoria prima del passaggio agli assoluti.