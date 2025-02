Atletica 85 Faenza, un ottimo weekend. Mihaela Secrieru brilla nel salto in alto

Tra indoor e cross è stato un altro fine settimana intenso per i colori dell’Atletica 85 Faenza Bcc. A Parma si sono svolti i campionati regionali cadetti, dove 35 atleti manfredi hanno ottenuto grandi risultati. Fra tutti, il secondo posto di Mihaela Secrieru nel salto in alto con la misura di 1,55; il terzo posto di Maia Minardi nel lancio del disco, conquistato con la prima prova a 10,76; il terzo posto di Happyness Chukwueloka nei 200 piani col grande tempo di 27“70. Da mettere in bacheca il primato personale di Margherita Poli che, nei 60 piani, ha fermato il cronometro a 8“17, vincendo la finale B e guadagnandosi il quarto posto finale (su 148 partenti). Seconda piazza per Happyness Chukwueloka nel salto triplo con 10,14.

A Colorina, in provincia di Sondrio, si sono disputati i campionati italiani di cross master, con risultati degni di nota. Martina Facciani si è laureata campionessa italiana nella categoria F40. Stesso traguardo per Fiorenza Pierli nella categoria F45. Valentina Facciani ha conquistato il bronzo nella categoria F40. Nella classifica generale, l’Atletica 85 Faenza si è guadagnata il terzo gradino del podio, dietro Casone Noceto e Paratico, confermandosi ai vertici nazionali.