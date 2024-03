Atletica a Corridonia. Oggi i memorial. Salciccia e Diamanti

Oggi la Sacen Corridonia organizza in collaborazione con Fidal, Acli e Avis la 34ª edizione della CorriCorridonia Memorial "Gianni Salciccia" e "Adriano Diamanti"; appuntamento inserito nel calendario del 45° criterium marchigiano. Sono in programma la competitiva di 10,4 km valida per il Gran Prix Fidal strada Marche e la passeggiata ludico-motoria di 4 km. Ritrovo alle 8 allo stadio Martini, partenza sulla pista di atletica alle 9.15. A febbraio si sono svolti i campionati regionali di corsa campestre: oro per la staffetta 3x1000m cadette (Elena Mitillo, Chantal Ciccioli e Benedetta Volpe; 11:33); bronzo per Chantal Ciccioli nei 2 km cadette (8:34); sesto Riccardo Santucci nei 1.500m ragazzi (5:49). Bene anche i due atleti tesserati con la Tam: Benedetta Pompei (pm) oro nel cross corto 3 km promesse (11:59) e argento nel cross lungo assolute di 8 km (34:54); ottavo Riccardo Girotti nel cross lungo assoluto di 8 km (31:21). Prime gare della stagione sulle lunghe distanze per la categoria Master: Claudio Moressi (67 anni, 50 km del conero, 5:13:13); Antonio Mottola (sm55; maratona di San Valentino Terni, 3:27:43); Patrick Di Lupidio (sm45, 30 km del conero; 2:29:36). Hanno gareggiato sulla 21 km: Sara Fedeli, Giancarlo Corsetti, Diego Pettinari, Edoardo e Pietro Matricardi.