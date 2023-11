Atletica. A San Martino Spino. La Fratellanza consolida la leadership

Nell’ultimo week end, S.Martino in Spino ha ospitato la quinta e penultima prova del Campionato provinciale Unitario di corsa campestre, e come sempre la Fratellanza si è presentata con una squadra molto nutrita, decisa a difendere le posizioni nelle graduatorie. Ad aprire la giornata sono stati i più piccoli ovvero le tre fasce d’età degli Esordienti, a cui sono seguite le gare delle categori Ragazzi, Cadetti, Assoluti ed Amatori, ed in tutte la società modenese è stata protagonista, con alcuni atleti che hanno consolidato la leadership nella classifica generale.

La prova nel Reggiano non ha modificato le gerarchie delle classifiche a squadre maturate nel corso delle gare precedenti: La Fratellanza è in vetta con margine nella classifica complessiva, ed in quella giovanile, mentre nelle categorie assolute occupa il secondo posto alle spalle di Castelfranco, che nell’occasione ha allungato di ulteriori dieci punti portandosi a 155 punti, contro i 145 dei gialloblù.

r.c.