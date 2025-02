Atletica: ad ancona. Emilsider super: è seconda in Italia. Maranini si migliora

Grande risultato per la Virtus Emilsider al Palacasali di Ancona ai Campionati italiani indoor juniores e promesse (900 atleti in rappresentanza di 213 società). La squadra del presidente Stefano Cuccoli si è messa in luce con gli juniores ottenendo il secondo posto assoluto.

Artefice principale di questo splendido quanto inaspettato risultato è stato Matteo Maranini (foto) secondo classificato nel salto in alto con 2.03, primato personale migliorato di quattro centimetri.

"Matteo si è dimostrato un grande agonista – sottolinea Cuccoli – continuando il trend positivo che lo aveva già visto sul podio, terzo lo scorso anno ai Campionati italiani allievi di Molfetta".

Ottimi pure i risultati di Giulio Manzi terzo nei 60 ostacoli con 8“07 dopo avere ottenuto il primato personale in batteria con 8“03 (anche per lui nuovamente sul podio dopo l’argento vinto a Molfetta) e Alessandro Trotto, purtroppo non in perfette condizioni fisiche, ma a disposizione della società a portare punti nei 200 con il sesto posto che nell’edizione 2024 lo aveva visto con l’argento al collo. Alessandro ha poi contribuito insieme a Francesco Pini, Manzi ed Emanuele Tarozzi alla staffetta 4x1 giro al decimo posto con il crono di 1’31“60.

Matteo Alvisi