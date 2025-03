Atletica: ad ancona. Marcia, Palmonari record regionale

Ai campionati italiani ad Ancona l’atleta dell’Icel Lugo Beatrice Palmonari è 11esima: copre i tre km di marcia in 13’44“62, primato regionale allieve. La marciatrice imolese allieva al secondo anno gareggia impavida con avversarie di tutte le categorie. Allenata da Patrice Terranova e seguita a Imola da Augusto Conti corre con la maglia dell’Atletica Lugo in virtù del gemellaggio tra quest’ultima e la Sacmi Avis, in base al quale dagli allievi in poi tutti i maschi indossano i colori di Imola e tutte le femmine quelli di Lugo. Tra i ragazzi, Achille Beccari bissa il successo conquistato lo scorso anno, davanti all’avversario di tutto rispetto Patrick Donati, sul percorso da 1,5 chilometri. Mentre Riccardo Gaddoni guadagna il titolo regionale nel cross corto (3 km).