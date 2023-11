Atletica, Ai campionati regionali Fidal ottime prestazione degli atleti della società massa carrara. Margherita Cibei trionfa a Sesto Fiorentino, argento per la giovane Iris Battelli

Margherita Cibei, talentuosa mezzofondista dell’Atletica Massa Carrara, ha trionfato a Sesto Fiorentino nei campionati toscani assoluti Fidal di corsa su strada sui 10 km omologati. L’allieva del coach Roberto Vitaloni ha disputato una prova “top“ classificandosi in quarta posizione assoluta nella classifica generale alle spalle di tre atlete africane. La gara si è svolta su di un circuito ondulato di 2,5 km che è stato ripetuto quattro volte. La Cibei lo ha coperto in 36’34 conquistando, appunto, la medaglia d’oro e la maglia di campionessa toscana assoluta Fidal 2023. L’impresa è stata ancora più bella ed entusiasmante considerando l’alto numero di partecipanti, in totale erano oltre 500, ed il folto pubblico presente lungo la strada.

Nella competizione si è messa in evidenza pure la compagna di allenamenti e di squadra Maria Vittoria Botti che è giunta al nono posto tra le Seniores Donne in 40’44“ stabilendo il suo nuovo record personale e demolendo di ben un minuto quello precedente. Il sodalizio apuano ha salutato con soddisfazione anche il settimo posto ottenuto nella categoria Promesse Uomini da Manuel Bertagna, bravo a migliorare il suo personal best a 34’44“.

A livello giovanile l’allieva Iris Battelli, allenata dal padre Paolo, ha conquistato la medaglia d’argento laureandosi vice campionessa toscana sulla distanza dei 5 km col riscontro cronometrico di 19’55“, suo nuovo record personale.

Gianluca Bondielli