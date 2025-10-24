Atletica Ai campionati regionali grande impresa dell’atleta seguito dalla coach Bertelloni. Argento per Francesco Lazzarotti. Migliorato il personale di 10 secondi

Il Runnerino Doc categoria Ragazzi classe 2012 Francesco Lazzarotti sugli scudi. Il talentuoso atleta, allenato dalla coach Vittoria Bertelloni, continua a macinare podi evidenziando a ogni competizione i propri miglioramenti. Recentemente ai campionati toscani Fidal di Campi Bisenzio ha gareggiato come individuale nei 1000 metri a cui era accreditato con il tempo di 3’00“90. In pista con lui il rivale di sempre il senese Philippe. Una prova dieci e lode. Francesco resta incollato all’avversario per i primi 400 metri cercando di non staccarsi troppo. Il gruppo degli inseguitori è molto distante dal duo. Lazzarotti non molla e attacca nonostante il passo del senese cresca. La coach e il padre gli danno il ritrmo, passo, cambio, allunga. Lazzarotti ascolta i consigli e vola al secondo posto. Il tempo racconta qualcosa di importante e lo piazza tra i migliori in toscana con 2’50“97 .

"Dieci secondi di miglioramento per Francesco – spiega la coach Bertelloni – è un ottimo traguardo. Francesco è sotto la mia guida da circa 8 anni ed è cresciuto gradualmente. Si allena alacremente 3 volte a settimana. Da sempre ho seguito le sue scelte, senza forzarlo e facendogli provare anche altre discipline per renderlo polivalente in termini di gara consigliandolo con prove miste, sterrato, pista e strada.

"Quello che gli ha permesso di emergere, oltre alle indubbie doti – ha ribadito – sono la volontà, l’impegno e l’appoggio incondizionato della famiglia. Il coach Riccardo che mi affianca sempre, la madre Chiara e il fratellino Luca (che ha già mostrato il suo valore in tante gare). Francesco si adegua, stringe i denti ma il sorriso disarmante della soddisfazione che mostra dopo ogni allenamento o gara, è la conferma che quello che siamo facendo insieme funziona bene".

Francesco, portacolori dell’Afaph, è leader del Corrilungiana, ha vinto il Gran Prix di cross Fidal e Csi, detiene il titolo toscano su strada Csi, l’argento nei 1000 metri ai nazionali Csi, il titolo provinciale Uisp di corsa su strada e uno splendido 1’33“ nei 600 al recente trofeo delle province Fidal. "Ha ancora tanta strada, tante soddisfazioni da raccogliere, perché se lo merita e spero di fare altrettanto e continuare a farlo con tutti i miei Runnerini Doc".