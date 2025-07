Atletica Ai regionali Csi di Pontremoli. L’Athletic Team Massa in costante crescita. Vinti 5 titoli regionali

Continuano i successi per l’Athletic Team Massa che conferma la propria crescita in termini di numeri e di prestazioni. Nella quarta tappa dei campionati regionali Csic di Pontremoli ben cinque atleti del team si sono laureati campioni regionali. Nello specifico nella categoria Allievi si sono imposti nella gara dei 100 m piani Giulia Andreuccetti in ambito femminile e Daniel Kevin jonatha Uwamanam in quello maschile. Il Cadetto Federico Acquafresca si è imposto nei 2000 m mentre tra gli Junior Antonio Borzoni ha trionfato nei 100 m. L’ultimo titolo toscano è stato ad appannaggio di Alessandro Fazzi negli 800 m.

"Questo è solo l’inizio di un movimento sul quale ho fortemente creduto – è il commento soddisfatto del prof Giuseppe Mannella, che insieme al tecnico Gildo Fialdini ha accompagnato la squadra –. Abbiamo scommesso col presidente Vincenzo Genovesi, tutto lo staff e la dirigenza, su questa nuova realtà ed abbiamo diversi progetti in mente, obiettivi da raggiungere e tanta voglia di fare. I risultati cominciano a vedersi".