Atletica Ai regionali Csi. Grande festa al Lunezia

Lunezia tirato a lucido da parte della macchina organizzativa della Polisportiva Pontremolese diretta dal nocchiero Pietro Ferdani, coadiuvato dal responsabile del settore Atletica leggera, Luca Sarti impegnato a fare gli onori di casa ed ospitare più di 200 atleti impegnati nella 3ª tappa del Gran Ducato di qualificazione ai campionati italiano Csi. Numerose le gare in programma sotto gli occhi attenti dei giudici delle federazioni del Centro Sportivo Italiano e Fidal. Bellissima atmosfera sul tartan del Lunezia dove, ai piccoli atleti alle prime loro esperienze agonistiche, si contrapponevano iridati Master che tante piste hanno calcato in un connubio di età accomunate dalla passione per lo sport. Numerosi gli atleti della Polisportiva Pontremolese protagonisti, seguiti dai preparatori Chiara Ferdani, Pierluigi Tamagna, Gaetano Testini, Demy Malaspina e Silvia Bertolini e diversi i titoli pervenuti sia da parte dello zoccolo duro, costituito da quegli atleti non più verdissimi che continuano a crederci che da parte delle nuove leve che insistono con costanza e veemenza a sudare girando intorno alla pista.

L’amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Jacopo Ferri, de vice Clara Cavellini e dell’assessore allo Sport Manuel Buttini, non si è voluta perdere questa giornata di sport e presenziando personalmente e collegialmente e, nei loro saluti verso gli atleti e simpatizzanti e durante le premiazioni dei vincitori, hanno voluto sottolineare l’importanza dell’evento e riconoscere il giusto e meritato tributo alla società, la Polisportiva Pontremolese, che tanto impegno ha profuso nel pretendere ed organizzare al meglio la competizione.

Indispensabile l’aiuto ed il supporto proveniente dal settore basket della Polisportiva distribuito nei giorni precedenti ma anche e, soprattutto, durante l’arco della giornata competitiva sia da parte dei cestisti che dei genitori - accompagnatori, specie da parte dei ragazzi dell’Under 17 maschile, impegnati in misurazioni verifiche e presenze costanti. Inevitabile l’accorrere delle altre Associazioni che giustamente hanno voluto tributare l’evento dando il loro prezioso contributo e, alle quali, vanno i ringraziamenti della società organizzatrice, a cominciare dagli amici del GiocAtletica di Filattiera che hanno allestito un punto ristoro dove i numerosi spettatori ed atleti hanno potuto rifocillarsi, l’Asd Goodbye di Pontremoli che ha fornito mezzi per la preparazione della pista e donato due gazebo alla società, la Venerabile Confraternita della Misericordia, il Gruppo Fratres – Donatori di Sangue di Pontremoli, il Circolo Arci di Torrano e, non ultimi, la Pro-Loco e la Protezione Civile Fir-Ser-Cb di Pontremoli e, per terminare, a tutte le altre associazioni che, con la loro disponibilità, hanno permesso la realizzazione di questa stupenda giornata di sport. Sedici i podi conquistati dai giovani atleti della Polisportiva Pontremolese.