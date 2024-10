Atletica, ai Tricolori cadetti trionfi per Libertas ed Edera. Benis Le Saint Sepa campione nel triplo. Lungo, Giuliani d’oro

Ancora gioie dall’atletica giovanile per la Libertas Forlì che ha portato quattro rappresentanti alla 51ª edizione dei campionati italiani cadetti (individuali ma anche per rappresentative regionali). Per la Libertas Atletica Forlì sono stati chiamati, a difendere i colori dell’Emilia-Romagna il saltatore con l’asta Luca Monterastelli e i tre gemelli Sepa, caso più unico che raro nell’atletica nostrana.

Nati tutti il 13 agosto 2009, si sono dedicati a discipline diverse: Benis L’Eternel lancia il martello, Benis Le Saint pratica il salto triplo mentre Benis Israel è un esathleta. Il migliore di tutto il plotone della Libertas è stato senza dubbio Benis Le Saint Sepa, 190 centimetri d’altezza, che ha vinto la gara di salto triplo con la misura di 14,04 metri, piazzata a primo tentativo. Praticamente tutti i salti di Le Saint sono stati superiori a quelli degli avversari (a parte il secondo di 13,64) per un dominio più che evidente. "È stata una gara che aspettavo da molto tempo – ha raccontato – quando l’anno scorso proprio qui a Caorle mi sono classificato 8º e 1º tra i 2009. Nonostante una preparazione condizionata dai problemi alla caviglia, ho raggiunto il mio obiettivo di quest’anno cioè i 14 metri". Con la sua vittoria Benis Le Saint, ha portato in dote 21 punti all’Emilia Romagna che alla fine si è piazzata 5ª tra i ragazzi (ha vinto il Veneto).

Il primo a scendere in pedana è stato Luca Monterastelli nell’asta: inarrivabile il pugliese Belardi, fresco primatista italiano con 4,73 metri. In una gara di oltre 5 ore, l’atleta biancorosso ha saltato agevolmente 3,80 e 3,90 ma ha fallito 4 metri e 4,05 e si è dovuto accentare della quarta posizione. Ad aprire la saga dei Sepa era stato Benis L’Eternel nel lancio del martello, solo 15° nonostante un personale di 46,15 metri. L’esathleta Sepa Benis Israel ha vinto i 100 ostacoli (13’’77), ha poi ottenuto il personale nell’alto (1,52 metri), nel lungo (5,45 metri) e nei 1.000 metri piani (3’02”94). Meno brillante, invece, nel disco (35,22 metri) e nel giavellotto (34,86 metri) per un 9º posto finale.

L’Edera Forlì ha invece conquistato il titolo italiano cadetti con Pietro Giuliani nel salto in lungo: 6,35 metri al sesto e ultimo tentativo, per migliorare il 6,23 col quale avrebbe mancato l’oro di appena 4 centimetri.nti a Pienazza e al toscano Giovanni Monelli, che ottiene il bronzo col suo 6,24 ottenuto, come Giuliani, all’ultimo salto. Buona anche la prestazione dell’altro ederino Edoardo Rossi, 12º nel salto con l’asta eguagliando il suo personale con la misura di 3,60 metri.

Ugo Bentivogli