Atletica, al Campo Gotti i titoli invernali. Con altri 9 podi per la società di casa. Libertas, tre campioni regionali nei lanci

Era dal 2015 che al ‘Gotti’ non si organizzavano le gare invernali dei lanci lunghi, cioè martello, disco e giavellotto, esclusi dall’attività indoor per ovvie ragioni. Nelle gare di domenica, tenute nell’impianto forlivese tirato a lucido dai volontari della Libertas Atletica Forlì, erano in palio 18 titoli regionali con i più forti lanciatori della Regione e non solo.

Gli atleti si sono presentati numerosi per cimentarsi nelle 3 discipline, nonostante la giornata tipicamente invernale, con freddo, fango e pedane bagnate, situazione per nulla consona alle buone prestazioni. Nonostante le difficoltà i lanciatori forlivesi, sono saliti 12 volte sul podio conquistando 3 titoli regionali, arrivati tutti dalla pedana del disco. Hanno vinto il titolo di campione regionale lanci invernali i discoboli Giovanni Benedetti nella categoria Senior con la misura di 43,10 metri, Andrea Bartolini tra gli Juniores (41,61) e Karina Whyte tra le Juniores con un lancio di 30,39 metri.

Ma a riprova della consolidata tradizione del numeroso gruppo lanci di Giuliana Amici, coadiuvata negli allenamenti dallo stesso Giovanni Benedetti nel disco e Nicola Dovizioso nel martello, sono saliti sul podio anche Luca Franco (2º nel giavellotto Junior), Nicolò Amici (2º nel giavellotto Senior), Elisa Cortesi (3ª nel giavellotto Junior), Alice Bergomi (3ª nel giavellotto Allieve), Anna Berardi (2ª nel martello Allieve), Nicola Dovizioso (2º nel martello Senior), Thomas Zanelli (3º nel martello e 2º nel disco Junior) infine Marco Brunetti (2º nel disco Promesse).

u. b.