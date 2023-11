Atletica Al “Palio fiorentino“. Il Parco Alpi Apuane sale sul podio col team femminile

Terzo posto per la squadra femminile del Parco Alpi Apuane che al “Palio fiorentino“, disputato sulle strade di SestoFiorentino, gara di 10 km (4 giri da 2,5 km ciascuno) valida per il campionato regionale, sale sul podio con 106 punti (22 le società classificate), dietro l’Orecchiella Garfagnana con 302, l’Atletica Amaranto Livorno con 127 e davanti all’Atletica Castello con 60 punti e l’Atletica Vinci con 36. La vittoria individuale è andata alla keniana Teresiah Kwamboka Omosa (Caivano Runners) in 32’54“, mentre il titolo regionale è stato vinto da Margherita Cibei (Atletica Alta Toscana) in 36’34“.

Per la società del presidente Graziano Poli ottimo decimo posto di Ioana Lucaci in 38’10“, mentre medaglie sono arrivate anche Giada Abbatantuono in 42’54“ (oro tra le SF40) e da Alice Coltelli in 39’53“ (argento nella SF35). Biancoverdi protagonisti anche alla “Benetti Half Marathon“ di Livorno, con il primo posto di categoria per Marco Osimanti (SM60), secondo posto di categoria per Mimmo Marino (SM50) e buone prove per Dario Anaclerio, Daniele D’Andrea, Simone Cimboli, Maurizio Pierotti, Francesco Fabbri, Paolo Cogilli, Manuel Tilocca, Marco Mattei, Pierangelo Simonini, Alice Parducci, Francesco Zampolini, Flavia Cristianini, Francesco Frediani, Fabio Belletti e Arturo Sargenti.

ma.mu.