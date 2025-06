Atletica: al via i campionati italiani allievi, poi il prossimo weekend ci saranno quelli juniores e promesse. Agnello, Alessandri e Pensato: le speranze virtussine a Rieti

La Virtus Emilsider è pronta a scendere in pista ai campionati italiani allievi a Rieti e poi a quelli juniores e promesse di Grosseto portando con sè tanti giovani talenti che scenderanno in pista. A partire da Alessio Agnello nei 100 metri, Achille Alessandri, talento emergente nel mezzofondo, che si divide tra triathlon e atletica, protagonista nelle campestri e sceso a 8’32“70 sui 3.000 che lo colloca tra i migliori specialisti italiani, Guido Pensato salito a 4,15 nel salto con l’asta e Gregorio Quassolo, giovanissimo velocista che predilige i 200 (22“62 il suo tempo).

A Grosseto, invece, si disputeranno i campionati junior e promesse. I riflettori sono puntati su Filippo Fantini nei 3.000 siepi con l’obiettivo dichiarato di migliorare il suo tempo di 9’32 mentre nella stessa categoria Alessandro Guaitoli ha centrato il minimo di ammissione nel salto in alto con 2,01. La compagine più numerosa è senz’altro quella degli juniores (under 20): tra le speranze più brillanti Giulio Manzi (110 ostacoli) e Matteo Maranini (salto in alto), entrambi già medagliati in inverno ai campionati indoor e Alessandro Trotto, in ripresa, sui 200.

Completano la spedizione gli outsider Emanuele Tarozzi sui 100 e Lorenzo Savorani nel peso. Francesco Pini sarà invece il quarto componente della staffetta 4x100 con Tarozzi, Trotto e Manzi. "Siamo molto orgogliosi di questi ragazzi – commenta il presidente della Virtus Emilsider, Stefano Cuccoli (foto, insiene alla cadetta Matilde Brunetti) – hanno lavorato duramente tutto l’anno. Ogni singola gara sarà una nuova occasione per crescere e confrontarsi con il meglio dell’atletica nazionale".

Matteo Alvisi