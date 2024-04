Atletica: alla classica della marcia, la ragazza imolese è arrivata decima e ha siglato il record personale. Palmonari brilla in Repubblica Ceca. Sacmi Avis: tre argenti ai regionali

Successo meritato per l’atleta dell’Icel Lugo, affiliata alla Sacmi Avis, Beatrice Palmonari, alla classica della marcia a Podebrady, in Repubblica Ceca. L’atleta imolese, alla prova in una gara internazionale, arriva decima e prima italiana sui 10 chilometri under 20 scremando la classifica al netto delle under 18. Beatrice migliora il Pb portandosi a 50’08 e, al primo anno di categoria, segna il nuovo primato regionale Allieve.

Ai campionati regionali di 10mila metri su pista a Rubiera, l’Atletica Sacmi Avis guadagna tre medaglie d’argento. Tra gli Assoluti, Luis Matteo Ricciardi sale sul secondo gradino del podio con il tempo di 30’26“46. L’atleta bolognese, allenato da Matteo Rozzarin, chiude la gara dietro al portacolori di casa Giuseppe Gravante della Calcestruzzi Corradini. Nella stessa categoria, Riccardo Dall’Osso chiude in 34’35“31. Lo Junior Samuele Grillini conquista il secondo posto della sua categoria con 39’45“70. Al femminile, con i colori dell’Icel Lugo, Sara Morini migliora il proprio primato correndo in 43’18“64, ed è vicecampionessa tra le Promesse.

Mirko Melandri