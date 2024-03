Atletica Alta Toscana protagonista nel Gran Prix di cross. Maria Vittoria Botti e Giovanni Boccoli campioni regionali

L’Atletica Alta Toscana è stata grande protagonista a Pian del Lago Monteriggioni nell’ultima prova del Gran Prix Toscana Csi di Cross riservato alle categorie Adulti. La gara senese era valida anche come campionato toscano individuale e il sodalizio massese si è portato a casa ben due titoli regionali. Nella gara femminile, disputata sulla distanza di 3,1 km con tratti molto fangosi, ha chiuso al secondo posto assoluto e prima delle Seniores in 13’09“ la brava Maria Vittoria Botti (nella foto) che si è laureata campionessa toscana e ha vinto il Gran Prix di categoria. Stessa doppietta ha centrato il pimpante Giovanni Boccoli nella prova maschile sui 5,3 km classificandosi primo assoluto in 18’18“ dopo aver staccato il forte Dibra del Parco Alpi Apuane e diventando il nuovo campione toscano Amatori A.

La bella domenica è stata completata dalle vittorie del Gran Prix di Andrea Alberti negli Amatori B e di Marco Bordigoni tra i Seniores. Da sottolineare anche il secondo posto di Nina Gulino negli Amatori A Donne ed il sesto posto di Manuel Bertagna nei Seniores con una sola prova disputata. Il coach Roberto Vitaloni, presente sul percorso a controllare i suoi atleti, ha espresso grande soddisfazione congiuntamente a tutto lo staff dirigenziale della società apuana.

Gianluca Bondielli