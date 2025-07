Atletica Appuntamento da non perdere sabato 5 luglio lungo il Frigido. Trofeo del sole, conto alla rovescia. In palio i titoli giovanili del Csi

Il conto alla rovescia è partito. Meno di una settimana alla fatidica data. Il 5 luglio lungo Frigido (lato obelisco), avrà luogo la 12ª edizione del “Trofeo del sole“, gara podistica organizzata dai Runnerini Doc Asd Afaph. Il tutto con la regia della coach Vittoria Bertelloni che ha ideato anni orsono questo evento ormai diventato una tradizione per il mondo sportivo giovanile e non.

La gara, inserita nel circuito del 37° Corrilunigiana Memorial Franco Codeluppi, sarà valida per l’assegnazione del titolo giovanile di corsa su strada Csi che da tre anni viene sempre conteso nella location di Massa. La corsa podistica, che ricordiamo è anche intitolata alla memoria di Gianfranco Magni e Angelo Doria, vedrà l’assegnazione per quest’ultimo della targa all’atleta maschio e femmina più giovane e più longevo. Un’idea avuta dalla figlia dello scomparso Doria. Ricordiamo che le preiscrizioni della prova assoluta (circa 10 km di tracciato lungo la passeggiata del Frigido andata e ritorno) saranno possibili mediante la app “Corri Lunigiana“ e per il giovanile via email ([email protected]) o al numero 331 34.57.218. Ovviamente sarà possibile aderire alla competizione anche il giorno della gara entro 20 minuti dalla partenza. In palio una miriade di premi per tutte le categorie che rendono da sempre lunghe ed emozionanti le incoronazioni dei campioni per una kermesse che da sempre regala sorrisi ed emozioni.

Il “Trofeo del sole“ gode del patrocinio del Comune di Massa, Provincia Massa Carrara, Asmiu, Avis Massa, Consorzio di Bonifica Toscana Nord e Fisdir. Il ritrovo concorrenti è fissato alle 17. Il via della gara giovanile e atleti DIR sarà alle 18 (a seguire le categorie da pulcini a salire), mentre alle 19 sarà la volta della competitiva (2 giri) – è indispensabile certificazione medica e appartenenza a società) e della ludico motoria (1 giro).