Atletica aretina brilla al Campionato di Società Assoluto: medaglie e record personali

AREZZOPositivi risultati per l’atletica aretina nella prima giornata del campionato di Società Assoluto che ha preso il via con la fase regionale che si è svolta a Lucca. Una prestazione d’eccellenza è stata messa a referto da Riccardo Cincinelli che, nei 110 ostacoli, ha meritato l’argento con il suo miglior tempo di 15.32 secondi che configura un forte miglioramento del precedente primato personale di 15.69 secondi, a testimonianza della bontà del percorso di preparazione vissuto allo stadio di atletica "Tenti" di Arezzo. La soddisfazione della medaglia è stata vissuta anche da Nicholas Gavagni e Lorenza De Silva, che hanno corso rispettivamente la staffetta 4x100 e la staffetta 4x400 con la squadra dell’Atletica Firenze Marathon, contribuendo al secondo posto con i tempi di 41.82 secondi e di 3:57.97 minuti. Questi due atleti hanno ben figurato anche a livello personale con Gavagni che si è piazzato sesto nel salto in lungo tra gli uomini con 7.12 metri e con De Silva che ha chiuso all’ottavo posto i 400 piani con 59.53 secondi. Un altro podio aretino è stato festeggiato da Federico Rubechini con il terzo posto nel salto in alto con 1.97 metri, inoltre tra i giovani ha ben figurato Francesco Tortorelli che ha conquistato il sesto posto nel salto triplo con il record personale di 13.69 metri con cui è risultato il migliore del suo anno d’età e con cui ha dunque anticipato avversari più grandi e più esperti.La partecipazione dell’Alga Atletica Arezzo al Campionato di Società Assoluto ha registrato una positiva prova anche da parte di Stella Arniani che ha gareggiato nel salto con l’asta dove, siglando il suo nuovo record personale di 3.00 metri, ha dato seguito a un continuo miglioramento delle prestazioni in questa spettacolare disciplina.

Andrea Lorentini