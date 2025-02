Atletica. Argento tricolore per Lorenzo Santese nel lancio del peso

Che Lorenzo Santese non fosse un fuoco di paglia si vedeva dalla stagione 2024, dove ha dominato le competizioni regionali nel getto del peso e vince il bronzo ai tricolori cadetti di Caorle realizzando anche il nuovo record regionale con 17,25 metri. L’apertura del 2025 vede il passaggio tra gli allievi, una nuova categoria con un attrezzo che passa dai 4 ai 5 chili. Già a ridosso dei 15 metri nell’apertura stagionale il 6 gennaio ad Ancona, poi il titolo regionale a Parma con il personal best di 16,10 m. per presentarsi sabato scorso di Ancona per i Campionati Italiani Allievi Indoor da outsider. Il giovane portuense mette in chiaro che lotterà per le medaglie con il primo lancio che atterra a 16,89 metri e solo il favorito Antony Delpioluogo, campione italiano cadetti 2024, riesce a replicare con 17,43 metri, mentre gli altri aspiranti al podio restano lontanissimi dalla sfida tra i due. La medaglia d’argento nazionale è meritatamente al collo di Lorenzo Santese, che con altri due lanci dei sei a disposizione arriva a 16,70 e 16,49 metri.

Per Atletica Estense, ottime performance per la velocista Alice Melotti, che migliora due volte il record provinciale assoluto dei 60 metri. Sempre “al coperto” nel settore giovanile molto bene nel salto in lungo cadette Agata Mazzini, che atterra a 5,08 metri e “grande crono” per Francesca Campagnoli che corre i 400 metri in 1’04”59.