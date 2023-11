Atletica Assoluti e Master, 10 km a Sesto Fiorentino. Parco Alpi Apuane, la carica dei 70 ai campionati toscani

E’ una carica quella degli atleti del Parco Alpi Apuane che oggi saranno al via dei campionati toscani master e assoluti di 10 km sulle strade di Sesto Fiorentino. Saranno 70 i biancoverdi ai nastri di partenza delle varie categorie. Dopo il successo nella prova del campionato di cross e in montagna, il team del presidente Graziano Poli cercherà di ripetere il ’triplete’ conquistato nel 2019. Nella gara assoluta sono da tenere in considerazione le buone condizioni di Giacomo Verona, già vincitore alla ’Stracastelnuovo’, di Emanuele Fadda e Mirko Tarantola. Nei master Andrea Marsili, Stefano Simi e Stefano Bascherini lotteranno per il titolo di categoria. Intanto nel Cross della Mandria di Venaria (Torino), in una gara valida come prova di qualificazione per i campionati europei di Bruxelles, Lorenzo Brunier e Nicolò Bedini cercano il pass per il prossimo campionato continentale. Antonino Lollo (già campione italiano di maratona nel 2021) e Francesco Nardone saranno impegnati invece a Verona nel campionato italiano della specialità.

ma.mu.