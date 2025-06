Atletica Avis Macerata: Promozione in Argento per le Donne, Bronzo per gli Uomini

Festeggia due volte l’Atletica Avis Macerata: la squadra femminile si piazza al terzo posto nella nella finale Bronzo a La Spezia e con questo risultato è promossa alla finale Argento del prossimo anno, nella finale B di Ancona i maschi sfiorano la vittoria che rimane a mezzo punto e salgono a loro volta in Bronzo. Un fine settimana molto positivo per la società del capoluogo che ha ottenuto brillanti risultati a testimonianza della validità dei gruppi.

Per l’Avis Macerata femminile l’obiettivo viene raggiunto a La Spezia con tre vittorie individuali e in particolare la doppietta della mezzofondista Eleonora Vandi che si impone nei 1500 in 4’29“90 per poi concedere il bis negli 800 con 2’07“91. Al successo anche la sorella Elisabetta Vandi, leader nei 400 in 54“75 prima di arrivare seconda nei 200 in 24“91 (-2.4) come l’altra sprinter Michela Pierantoni, seconda nei 100 in 12“06 (-0.2), mentre nel triplo Serena Mazzoni è terza con 12.31 (+2.4). La squadra femminile ha dimostrato la sua forza e le giovani sono sorrette da un buon stato di forma.

Prova di grande sostanza anche per la formazione maschile dell’Atletica Avis Macerata, con ben sei vittorie individuali: Federico Vitali domina gli 800 in 1’50“58, il diciottenne Augusto Cecchetti con 49.39 si migliora di quasi un metro con il disco assoluto, Emanuele Salvucci fa suo il giavellotto con 61.74, nei salti Mattia De Angelis (per l’occasione in prestito dall’Asa Ascoli) trionfa nel triplo con 15.43 (+1.3) a due centimetri dal suo primato e nel lungo con il personale di 7.23 (+1.8), per concludere con la staffetta 4x400 di Andrea Pietrella, Federico Vitali, Lorenzo Angelini e Ndiaga Dieng che in 3’15“49 manca di un soffio il record regionale assoluto. Punti preziosi arrivano dai secondi posti di Ndiaga Dieng nei 400 con 48“23 avvicinando il personale, del martellista Gregorio Giorgis (59.39) e ancora dello junior Cecchetti con il suo primato di 15.25 nel peso. In classifica c’è il secondo posto con un distacco minimo dalla Libertas Orvieto (152,5 contro 152).