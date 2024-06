Atletica: bene gli atleti del Parco Apuane. Mirco Pierotti trionfa al Trofeo San Pietro. Tre vittorie di categoria

Primo posto assoluto per Mirco Pierotti (nella foto), atleta del Parco Alpi Apuane, che nella 10ª edizione del Trofeo San Pietro, valido anche per il Memorial Bazzicchi, gara di 10 km disputata su strade e sentieri di Retignano, s’impone su tutti. Nella stessa gara, per i colori biancoverdi del Parco, sono arrivate le vittorie di categoria di Enrico Piastra (SM50), Fabrizio Santi (SM70) e Luciano Bianchi (SM65), i secondi posti di categoria di Adriano Mattei (SM45), Michelangelo Cappelli (SM50) e Gino Cappelli (SM65), oltre alle buone prove di Daniele Bazzicchi, Mirco Toma, Giovanni Balloni, Luca Salotti e Gabriele Battelli.

Atleti del Parco Apuane in gara anche a Cortina d’Ampezzo, alla 24ª edizione della Maratona Cortina-Dobbiaco, con buone prove per Andreea Lucaci (quinta assoluta), Roberto Tognari e Maricica Lucaci. Al ’Sacred Forest Trail’ di Arezzo, gara di 49 km con 2700 metri di dislivello, terzo posto di categoria per Francesco Luparini (SM45) e buone prove per Luca Linari e Cristina Montegnani. Al Meeting internazionale su pista di Mondovì, buone prove per Daniele Tarhia e Loic Proment sugli 800 metri (rispettivamente quinto e ottavo assoluto) e sui 3000 metri terzo posto per Lorenzo Brunier e settimo per Jean Pierre Vallet.

ma.mu.