Atletica, bene tutti i velocisti in gara. La cussina Virginia Pelati terza a Modena

Ultimo appuntamento di atletica indoor questo fine settimana a Modena, con alcuni atleti del Cus Ferrara che hanno ottenuto buone prestazioni nella prova dei 60 metri per tutte le categorie. Miglior risultato della compagine ferrarese è stato il terzo posto dell’Allieva Virginia Pelati, che ha migliorato il proprio record personale portandolo a 8”59. Da ricordare poi la Ragazza Giorgia Zanzi, giunta quinta in 8”90. Tutti gli atleti hanno migliorato il loro personale, con l’ottima prova nei Cadetti di Marco Gaetano Francioso, sceso a 8”11, e dell’altro Cadetto Luca Occhiali, alla sua prima gara, che ha ottenuto un buon 8”39.

Tra le Cadette bene Viola Baccarini, che ha corso in 8”88, e Chiara Ferraro, in 9”10, più indietro l’esordiente Anna Evangelisti con 9”39 e Malena Kona in 9”40. Si conclude quindi la stagione invernale e si prepara la stagione all’aperto, che vedrà gli atleti ferraresi già protagonisti ai primi di aprile, quando si aprirà con il meeting di Cento.

A seguire la programmazione delle gare provinciali.