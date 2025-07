Atletica Brilla la stella dei Runnerini Doc Afaph guidata dalla coach Bertelloni e dal papà Riccardo. Stagione magica per Lazzarotti tra titoli regionali e best personal

Scroscio di applausi per Francesco Lazzarotti (categoria Ragazzi classe 2012). L’atleta massese, allenato da ben 8 anni dalla coach Vittoria Bertelloni, continua a mietere successi nelle competizioni Fidal, Csi e Corrilunigiana. Dopo aver vinto il gran Prox di cross Fidal, si è aggiudicato anche il titolo regionale Csi di corsa campestre e il titolo provinciale Uisp di corsa su strada. Recentemente ha dominato le prove del Corrilunigiana (piazzandosi sempre al primo posto) al 9° Trofeo Avis, al 14° Trofeo città Verde, all’11° Trofeo San Pietro Retignano e la scorsa settimana alla 51° Ciamptada Aullese. Un bottino ragguardevole, frutto di tanto impegno, allenamenti e capacità, che ha rimpinguato alla grande anche nelle prove Csi vincendo a Montevarchi nella tappa regionale i 1000 m col tempo di 3’06.5 dominando letteralmente la gara dalle prime battute. Qualificatosi, grazie ai 600 m che aveva prodotto a Lucca in una prova Fidal col tempo di 1’42.3. per la finale regionale di Fucecchio come individuale nei 1000 metri, si è notevolmente migliorato. Nella prova toscana è passato dal 3’37 del 2024 a vincere la gara dei 1000 m in 3’00“90.

Qualche giorno dopo ha gareggiato a Rubiera nel meeting di mezza estate. Purtroppo arrivando lungo sul campo gara senza riscaldamento si è dovuto accontentare di un terzo posto in 3’06“52. L’ennesima soddisfazione è giunta nel Meeting Città di Reggello solo corse, in cui si è prodotto in un più che eccellente 600 m combattuto con una falcata ineccepibile. Per lui l’argento dietro il rivale senese in 1’38“55 suo nuovo record sulla distanza. Ricordiamo che in questa ultima gara ha corso il compagno di squadra Luca Pasquini 11° nei 60 m ( rp 9“84 ) e nei 600 m (9° - rp 1’56“56)