Atletica: campionati allievi. Palmonari terza nalle marcia tricolore

Beatrice Palmonari è salita sul gradino più basso del podio nella marcia ai campionati italiani allieve. Ai tricolori indoor la marciatrice imolese è stata davanti dettando il ritmo e cedendo solo nel finale al cambio di passo delle avversarie. Beatrice ha chiuso terza migliorando il proprio primato personale col crono di 13’56“03 sui 3 chilometri percorsi nell’anello di 200 metri. Nella stessa giornata, la mezzofondista imolese Letizia Mengozzi ha disputato gli 800 portandosi a casa il pb indoor di 2’20“31. Sia Beatrice che Letizia gareggiano per l’Atletica Lugo in nome del gemellaggio che, dalla categoria Allievi in poi, riunisce i maschi sotto i colori della Sacmi Avis e le femmine sotto quelli della società lughese. "Sono abbastanza soddisfatta – dice Beatrice Palmonari – per la prestazione ma mi rimane anche un po’ di amaro in bocca".