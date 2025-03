Atletica. Campionati Master, la lanciatrice Gherardi mattatrice

Il Palasport di Ancona è stato il teatro dei Campionati italiani Master di atletica, che hanno vissuto due giorni di intense gare, con ottimi risultati sia sul piano tecnico, che su quello spettacolare, tra le società protagoniste anche ’le ragazze’ di Modena Atletica, rientrate dalle Marche con un bottino decisamente importante, che le ha poste tra le migliori società italiane della categoria.

Sono nove i successi tricolori conquistati, a cui vanno aggiunte tre piazze d’onore, ed altrettante medaglie di bronzo, in una manifestazione che ha registrato numeri da record, con quasi tremila presenze gara, nelle varie discipline in competizione. Mattatrice della comitiva modenese è stata sicuramente Giuliana Gherardi, lanciatrice classe ’48 (foto) che ha vinto nelle gare del getto del peso, del lancio del martello, del disco , ed anche nel lancio del martello con maniglia corta, specialità in cui ha conquistato anche la terza piazza nella categoria superiore: a quota due successi Valentina Montemaggiori, lanciatrice classe 1969, che trionfa nel lancio del peso da 3 Kg, e nel lancio del martello, a cui aggiunge anche un secondo posto nel martello e nel peso assoluti, e nel martello con maniglia corta.

Altro doppio successo per la pentatleta Francesca Vacondio, classe 1982, che si porta a casa la maglia tricolore sia nella classifica assoluta, che nella gara dei 60 ostacoli: con un successo ciascuna tornano a casa Roberta Sara Colombo, già detentrice di record Nazionali , che ha vinto nei 60 ostacoli, ed è argento nel salto in lungo, e terza nei 60 ostacoli, e per Simona Barchetti nel Getto del Peso cat. F 50, a cui aggiunge anche un secondo posto nel disco, ed un terzo nel martello con maniglia corta.

Completano il bottino l’argento ed il bronzo di Loretta Rubini, rispettivamente negli 800 e nei 1.500, ed i buoni piazzamenti di Monica Barchetti, Silvia Letterio e Chiara Gialluca.