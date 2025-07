Atletica. Campionati toscani, per l’Uisp tre titoli e ottimi piazzamenti

Tra titoli conquistati e ottimi piazzamenti ottenuti, proseguono gli impegni stagionali dell’Uisp Atletica Siena. I portacolori del club biancorossonero si sono messi in evidenza, ottenendo ottimi risultati, a Monsummano Terme e a Pistoia, dove si sono svolti i Campionati Toscani Allievi/e e Juniores maschile/femminile. Nella prima giornata di sfide, a prendersi la scena è stata l’Allieva Alyssa Geyer che, in gara nei 400m, è riuscita a conquistare il titolo toscano chiudendo la sua performance con il tempo di 58“64, suo nuovo primato personale.

A Pistoia, è stato il turno di Duccio Bernardi, che si è imposto nel lancio del disco con la misura di 46.82 m, laureandosi campione toscano Junior. Prestazioni che hanno confermato, ancora una volta, la vivacità del settore giovanile dell’Uisp Atletica Siena, in costante crescita ed evoluzione. A Rieti alcuni atleti biancorossoneri sono scesi nuovamente in pista, in occasione dei Campionati Italiani Individuali su pista Allievi/e, un’edizione che ha visto oltre milletrecento partecipanti, provenienti da tutta Italia e che ha rappresentato un’importante occasione di confronto a livello nazionale.

Nella trasferta in terra laziale, gli atleti della società senese sono riusciti a distinguersi portando a casa risultati incoraggianti: Alyssa Geyer è ha ottenuto il diciassettesimo posto nei 400 metri con il tempo di 58“85 e la quarantunesima piazza nei 400m hs in 1’08“59.

Buona prova anche da parte di Riccardo Rafanelli, che nei 2000 siepi ha conquistato la ventunesima posizione con il crono di 6’23“61; Mira Albertini ha terminato gli 800 metri in trentunesima posizione, fermando il tempo in 2’21“47, mentre Sveva Borghi è riuscita a conquistare la trentacinquesima piazza nei 100m hs con il tempo di 15“01.

A completare la spedizione nazionale, è stato inoltre il ventunesimo posto ottenuto dalla staffetta 4×400 femminile composta da Borghi, Albertini, Lorusso e Geyer, con il tempo finale di 4’07“30.

L’Uisp Atletica Siena è stata poi impegnata, fino a ieri, in un altro emozionante fine settimana di sport, con i suoi atleti ancora protagonisti in occasione dei Campionati Italiani Juniores e Promesse, in programma allo stadio Zecchini e al campo Palazzoli di Grosseto.