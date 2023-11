Atletica Campione regionale di corsa su strada. Il Parco Alpi Apuane completa il ’triplete’

E’ triplete per Parco Alpi Apuane Team Ecoverde - Cetilar, che dopo avere conquistato i titoli regionali nella corsa campestre e nella corsa in montagna, vince anche il titolo regionale per società di corsa su strada. La tripletta regionale è arrivata dalla 10 km (4 giri da 2,5 km) del Palio Fiorentino disputata lungo le strade di Sesto Fiorentino. Su un totale di 51 squadre, la classifica vede il Parco Alpi Apuane al primo posto con 1060 punti, seguito dall’Orecchiella Garfagnana con 815 punti, al terzo posto l’Atletica Amaranto di Livorno con 353, quarta l’Atletica Prato con 174 e quinta l’Atletica Castello con 136. Per i colori biancoverdi il miglior risultato individuale è il secondo posto di Giacomo Verona che chiude in 31’01“, bronzo per Emanuele Fadda in 31’18“. Nel complesso la società del presidente Graziano Poli ha ottenuto 12 medaglie individuali, di cui tre d’oro. Nella categoria M35 il titolo regionale è andato a Stefano Bascherini in 33’22“; oro anche per Marco Sagramoni in 33’59“ tra gli M40 con il bronzo di Alberto Giannoni in 34’26". Negli M50 argento per Stefano Simi in 34’30“ e bronzo per Andrea Marsili in 35’02“. Negli M55 argento per Nicola Matteucci in 36’46“; negli M60 bronzo per Rocco Cupolo in 38’58“; negli M65 argento per Fabrizio Santi in 42’53“.