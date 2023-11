Atletica Compie gli anni alla maratona di New York D’Agostino si regala una fantastica prova Settimo tra gli italiani

Ottimo esordio per Francesco D’Agostino (nella foto) nella 52ª edizione della maratona di New York. Con 50 mila alla partenza, nel giorno del suo compleanno l’atleta del Parco Alpi Apuane chiude i 42 km e 195 metri della più classica delle corse, fermando il cronometro a 2h40’, piazzandosi al settimo posto nella classifica degli italiani e al 183° posto di quella assoluta. In un’altra maratona, ma a Torino (35ª edizione), Ioana Lucaci conclude la propria prova con il quinto tempo femminile (2h54’) e buona prestazione anche per Luigi Turri che, nonostante problemi fisici, chiude con il tempo di 3h32’.

Intanto è iniziata anche la stagione del cross e in casa biancoverde Lorenzo Brunier si conferma ai vertici nazionali della corsa campestre di 10 chilometri, conquistando il secondo posto a Levico Terme, in Trentino, nella 12ª edizione del “Cross della Valsugana“, con il tempo di 31’59“. La prova era valida come qualificazione per il campionato europeo che si disputerà a Bruxelles in prossimo 10 dicembre e dove saranno sei gli atleti azzurri al via, con buone possibilità per Brunier di esserci. Ad Assisi, nel perugino, nella prima edizione della “San Francesco Marathon“, nella 10 chilometri su strada, ancora un successo per Nicolò Bedini con l’ottimo tempo di 29’50“.

ma.mu.