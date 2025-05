ATLETICA: convocato. Europei di marcia,. Caporaso al via

C’è grande soddisfazione nella Virtus Emilsider: Teodorico Caporaso (foto) è stato convocato nella squadra nazionale italiana per i Campionati Europei di marcia a squadre,

che si terranno domenica a Podebrady, in Repubblica Ceca.

L’atleta di 37 anni, originario di Benevento, gareggerà nei 35 chilometri affiancando nomi di spicco della marcia, tra cui il campione

olimpico di Tokyo, Massimo Stano.

Caporaso è un marciatore di grande esperienza con alle spalle partecipazioni

a due Olimpiadi e a tre Mondiali. Questa convocazione rappresenta un importante

riconoscimento per il lavoro svolto con la Virtus Emilsider, società che lo ha accolto nel 2022

e con cui ha instaurato da subito un forte legame.

"Teodorico è un atleta di grande talento e dedizione - dice il presidente della Virtus Emilsider, Stefano Cuccoli, ex atleta e tecnico –. La sua

convocazione è motivo di orgoglio per tutta la società e testimonia il valore del nostro lavoro nel supportare gli atleti anche di alto livello.

Siamo certi che saprà rappresentare al

meglio i colori azzurri e dare il massimo in gara. Siamo davvero felici per lui e pure per noi".

L’appuntamento è dunque fissato per il 18 maggio quando Caporaso e gli altri azzurri scenderanno in strada per difendere

i colori dell’Italia in una competizione che si

preannuncia alquanto avvincente. Tutti gli occhi saranno puntati su Podebrady dove la squadra azzurra cercherà di conquistare risultati prestigiosi. La marcia è sempre stata uno dei punti di forza della nostra atletica.

Matteo Alvisi