Atletica Copparo: la staffetta 4x400 si qualifica per i Campionati Italiani Allievi

Domenica scorsa in pista a Modena in occasione dei campionati societari Allievi regionali di Atletica Leggera Fidal, Atletica Copparo, unitamente ad altri atleti schierati nelle varie specialità, ha portato in gara la staffetta 4x400 maschile con buone possibilità di ottenere un risultato di prestigio.

Al termine della giornata di gare, infatti, la staffetta 4x400 Allievi (atleti di 16 e 17 anni) di Atletica Copparo, composta da Nicola Scanavacca, Devid Boldrini, Maksym Tiunov ed Eugenio Dondi (tutti al primo anno di categoria e nati nel 2009), vincendo per distacco la seconda serie ha ottenuto il 2° posto assoluto a livello regionale, ma soprattutto una difficile quanto meritata qualificazione ai Campionati Italiani Allievi in programma il 28 e 29 Giugno a Rieti, con il tempo di 3:29.35, che rappresenta ampiamente anche il nuovo record provinciale di categoria.

E’ bene rimarcare, al fine di dare il giusto risalto al risultato, che la qualificazione e quindi il diritto a partecipare ai Campionati Italiani Fidal, di categoria si acquisisce realizzando prestazioni e tempi inferiori ai minimi stabiliti annualmente dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera; i tempi minimi stabiliti per il 2025 sono risultati, tra l’altro, nettamente più selettivi rispetto agli anni precedenti e, nello specifico, quello della staffetta 4x400 maschile categoria Allievi risulta essere 3:33.00.

Nonostante ciò i 4 Allievi di Atletica Copparo sono riusciti ampiamente nell’impresa stabilendo altresì quello che attualmente è l’ottavo miglior tempo in Italia.

re. fe.