Atletica. Cordazzo si supera nei 3000. Fratellanza, cinquina a Piacenza
Anche nella nuova collocazione di fine estate, rispetto alle precedenti edizioni primaverili, il Meeting Cus Unimore di domenica scorsa si conferma importante appuntamento tecnico. Una manifestazione organizzata dal Cus Mo.Re e da La Fratellanza, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Coni regionale, di FederCusi e del Comune di Modena.
Da segnalare il successo di Enrico Montanari nel triplo con un buon riscontro al rientro dopo l’infortunio, il secondo posto nei 200 piani per Bokar Badji, e quarto posto per la Junior Agata Baldini nella gara assoluta del disco.
Continua l’ottimo momento per Giulia Cordazzo (foto) che sembra aver definitivamente superato i problemi fisici: dopo il primato personale e sociale sui 1500, l’atleta della Fratellanza ha vinto la prova dei 3.000 al meeting Eset Track Night 2025 a Busto Arsizio, frantumando un record sociale che durava da otto anni.
A chiudere il week end ci ha pensato la due giorni di Piacenza dedicata ai Cadetti: cinque i successi di casa Fratellanza, con doppietta di Ilaria Cuoghi, che ha fatto suoi i 300 metri sia in versione piana che ad ostacoli. Titolo regionale per Emi Accorsi nei 2000 metri, al maschile festeggiano Aymen Fontana e Daniel Milo, rispettivamente nell’asta, e nei 300 ostacoli.
