Atletica Corrilunigiana, conto alla rovescia. Primo appuntamento col “Trofeo Pro Avis“

Trentaseiesima candelina per il Corrilunigiana Memorial “Franco Codeluppi“. I capimacchina Nicoletta, Enzo e Massimo Codeluppi stanno apportando gli ultimi ritocchi per la prima gara del 2024 che vedrà la sua luce domani, domenica a Castelnuovo Magra, dove dalle 10 scatta l’8° Trofeo Pro Avis. Corsa valevole anche per l’ottavo trofeo Marco Mussi, sesta Coppa del donatore Franco Russo e la consueta gara ludicomotoria Corri con Ines e Edo. I proventi verranno utilizzati per il sostentamento dei 2 bambini bisognosi di cure giornaliere importanti.

C’è grande attesa per l’esordio stagionale. Gli organizzatori consigliano gli atleti di presentarsi sul campo gara in prima mattinata per consentire alla segreteria di svolgere i preliminari per la distribuzione dei pettorali e la consegna delle chip con tranquillità senza dover fare file kilometriche. Da quest’anno con il cambiamento dei siti di iscrizione, l’adesione è gratuita per le gare del circuito iscrivendosi esclusivamente sull’applicazione dedicata al Corrilunigiana, scaricabile sia per Android, sia per Apple. Anche per questa stagione l’organizzazione ha rinnovato il rapporto con lo sponsor tecnico SportLife di Castelnuovo Magra, impegnato nel garantire i pettorali personalizzati per tutto il circuito e i vari supporti su moltissime gare.

Il circuito si articolerà in venti gare e gli atleti continueranno a dissetarsi lungo il precorso con l’acqua offerta da FonteViva. Assicurata l’assistenza dell’osteopata Asia Barbieri impegnata ad alleviare le fatiche degli atleti. In questi giorni, inoltre, è stato concluso un accordo con l’istituto di vigilanza Lis Spa, fornitrice di impianto di videosorveglianza collegato alla centrale operativa con il Brand Sicuro 24, altro accordo importante concluso con Green City service per servizi e spedizioni Gls e altri partner sinergicamente importanti per continuare a dare vita al Corrilunigiana.

Da domani s’inizierà nel dare fiato alle trombe per l’apertura della nuova stagione Pro Avis a Castelnuovo Magra, poi un fermo per le vari feste e la ripartenza è fissata per il 1° maggio a Barbarasco, in programma la gara dei “Sindaci foor Mayer“, corsa di solidarietà per l’ospedale pediatrico di Firenze, l’organizzazione sta già lavorando con l’obiettivo di superare la quota-record donata nella passata stagione.