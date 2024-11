Atletica: dalle 8,30 centinaia di giovani all’Arcoveggio. Memorial Lucchini, mattinata speciale

L’appuntamento è alle 8,30 al centro sportivo Arcoveggio di via di Corticella 180/4. Stiamo parlando della terza edizione del memorial Dario Lucchini che coinvolgerà centinaia di giovani alle prese con le staffette svedesi (100, 200, 300 e 400) e il triathlon, con lancio del vortex, salto in lungo e salto in alto e 400 metri. Alle 12, il termine delle gare.

Una mattinata di sport che coinvolgerà le studentesse e gli studenti delle classi seconde e terze delle scuole superiori di Bologna e provincia.

La prova di atletica è uno dei cavalli di battaglia di Ester Balassini, il delegato provinciale Fidal che, recentemente, è entrata a far parte anche del consiglio federale.

Un momento particolare che ricorda la memoria di Dario Lucchini, scomparso come altri compagni di classe del Salvemini, il 6 dicembre 1990, quando un aereo dell’aeronautica militare precipitò all’interno dell’istituto. A Dario è dedicato anche l’impianto sportivo conosciuto come antistadio, perché su quel campo trascorreva i suoi pomeriggi a correre, sognando di diventare un calciatore del Bologna Fc.