Atletica: domani. All’Arcoveggio il memorial Lucchini

L’idea e il progetto sono firmati da Ester Balassini. L’ex primatista italiana di lancio del martello (due partecipazioni ai Giochi Olimpici a Sydney nel 2000 e Atene nel 2004) nel frattempo è diventata delegata della Fidal. E con il ruolo di dirigente ha a cuore il mondo dell’atletica. Domani, così, al centro sportivo Arcoveggio di via di Corticella, si celebrerà la seconda edizione del memorial Dario Lucchini. Dario frequentava il Salvemini e il 6 dicembre 1990, come tanti compagni di classe, rimase vittima della tragedia causata dall’aereo militare che andò a schiantarsi contro l’istituto. "A Dario – dice Balassini – è stato intitolato l’impianto dell’antistadio perché su quel campo trascorreva i pomeriggi a correre, sudare e fare gol, con il desiderio di realizzare il suo più grande sogno: diventare un calciatore del Bologna, la squadra del cuore". E domani, appunto, dalle 9,30 ci saranno una serie di prove di atletica riservata agli studenti delle scuole superiori di Bologna e provincia.

Nel programma le staffette svedese (100, 200, 300 e 400) e il triathlon (lancio del vortex, salto in lungo e in alto e 400). Alle 12 il termine delle gare. La prima edizione fece registrare una grande affluenza. Per completare la giornata è prevista anche un’esibizione di ginnastica ritmica sulle note del brano “Per sempre giovani” scritto da Stefano Cisco Bellotti.